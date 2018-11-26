Арестован заместитель управляющего Пенсионного фонда России по Красноярскому краю

СЕГОДНЯ 09:54 2018-11-26T12:18:41+03:00

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После того, как была принята новая пенсионная реформа, все новости из этой сферы вопринимаются особенно остро. На всех уровнях общества, от рядового пенсионера до президента замечено, что у Пенсионного фонда весьма недешевые здания, причем, практически во всех регионах. Оказывается, на них еще и наживаются нечистые на руку сотрудники!

Скандальное уголовное дело случилось и в Красноярске. Напомним суть случившего преступления: в конце 2017 года Отделение Пенсионного фонда России по Красноярскому краю прикупило два административных зданий в Ленинском районе краевого центра общей площадью 1700 квадратных метров для собственных нужд гораздо дороже их рыночной стоимости. Начальная цена контракта составила более 130 миллионов рублей при реальной стоимости примерно в 2,5 раза меньше, около 54 миллионов рублей. Этот факт подтвердила экспертиза. То есть более 70 миллионов рублей исчезли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/679408" frameborder="0"></iframe> Задержание замглавы ПФР по Красноярскому краю. Видео: УФСБ России по Красноярскому краю.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц. И уже в ходе расследования установили причастность заместителя управляющего отделении Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Алексея Трофимова. Он арестован.

Следователи, совместно с сотрудниками УФСБ, во время обысков в Отделении Пенсионного фонда нашли документы, подтверждающие факт преступной деятельности, крупные суммы денег и большое количество банковских карт.