Арестован заместитель управляющего Пенсионного фонда России по Красноярскому краю
После того, как была принята новая пенсионная реформа, все новости из этой сферы вопринимаются особенно остро. На всех уровнях общества, от рядового пенсионера до президента замечено, что у Пенсионного фонда весьма недешевые здания, причем, практически во всех регионах. Оказывается, на них еще и наживаются нечистые на руку сотрудники!
Скандальное уголовное дело случилось и в Красноярске. Напомним суть случившего преступления: в конце 2017 года Отделение Пенсионного фонда России по Красноярскому краю прикупило два административных зданий в Ленинском районе краевого центра общей площадью 1700 квадратных метров для собственных нужд гораздо дороже их рыночной стоимости. Начальная цена контракта составила более 130 миллионов рублей при реальной стоимости примерно в 2,5 раза меньше, около 54 миллионов рублей. Этот факт подтвердила экспертиза. То есть более 70 миллионов рублей исчезли.
Задержание замглавы ПФР по Красноярскому краю. Видео: УФСБ России по Красноярскому краю.
Уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц. И уже в ходе расследования установили причастность заместителя управляющего отделении Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Алексея Трофимова. Он арестован.
Следователи, совместно с сотрудниками УФСБ, во время обысков в Отделении Пенсионного фонда нашли документы, подтверждающие факт преступной деятельности, крупные суммы денег и большое количество банковских карт.