В Хакасии двое мужчин на снегоходах заблудились и провели ночь в горах

Масштабные поиски развернули в минувшие сутки в районе поселка Приисковый Орджоникидзевского района (Хакасия) полицейские и спасатели. Ночью в дежурную часть поступила информация, что двое мужчин потерялись в горах.

Оба – жители Красноярского края. Приехали в Хакасию на базу отдыха весело и с пользой для здоровья провести выходные. Приисковый – небольшой поселок в горах Кузнецкого Алатау. Это место славится уникальным снегом - сухим, пышным и в большом количестве. Поэтому сюда, словно магнитом, притягивает любителей горных лыж и сноубордов, фрирайдеров и снегоходчиков.

Мужчины заблудились в горах Фото: МЧС Хакасии

Почти весь день приятели (одному 51 год, второму 46 лет) катались на снегоходах. К вечеру должны были вернуться назад, но так и не появились. Средств связи и навигатора у них с собой не было. Поэтому связаться с ними не было возможности.

Сегодня утром, 18 ноября, вертолет Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту вылетел в зону поисков. После пары часов авиаразведки спасателям удалось обнаружить пропавших туристов. К счастью, ночевка в тайге никак не отразилась на их здоровье. С техникой тоже оказалось все в порядке. Мужчины сумели самостоятельно добраться до базы отдыха.

Потерявшихся туристов нашли живыми и невредимыми Фото: МЧС Хакасии

На сей раз все закончилось благополучно. Но спасатели предупреждают, что отправляться в горы без средств связи и навигатора, опасно. Занятия экстримом - всегда риск. Необходимо готовиться к этому приключению, как следует!

- Занимаясь таким опасным видом отдыха, людям просто необходимо иметь при себе средства связи и навигатор, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Евгений Македон, заместитель начальника Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России. – А также комплект теплой одежды, спички или зажигалку, чтобы была возможность переночевать в дикой местности и не замерзнуть. Лучше, конечно, вообще заранее все продумывать и не допускать похожих ситуаций.

Мужчины смогли самостоятельно добраться до базы отдыха Фото: МЧС Хакасии

СПРАВКА КП

За 10 дней до начала путешествия туристы обязаны проинформировать об этом службы МЧС России (постановление правительства РФ №252 от 3 марта 2017 года). Это касается в равной степени организаций и индивидуальных предпринимателей сферы активного туризма, туристов и групп, самостоятельно путешествующих по России.