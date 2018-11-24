2018-11-24T15:59:41+03:00
Спорт

Красноярский ФК «Енисей» обыграл «Динамо» в Москве

Счет матча 1:2
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: пресс-служба ФК ЕнисейФото: пресс-служба ФК Енисей
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Колоссальным по напряжению вышел матч 15-го тура РПЛ между красноярским «Енисеем»и московским «Динамо». Игра проходила в Москве, на «Арене-Химки».

Несмотря на то, что в преддверии встречи маститые эксперы прочили красноярцам поражение, упирая на то, что у команды имеются проблемы с реализацией, «Енисей» буквально с первых минут повел жесткую игру. На третьей минуте Михаил Комков с подачи Павла Зотова оформил просто роскошный гол в ворота москвичей, и «Енисей» воспрял духом. В течение всего первого периода динамовцы пытались отквитать мяч, но неудачно. Зато во втором периоде им повезло больше. На 53-минуте Жоаозинью, попавший до этого в штангу, реализовал пенальти, назначенный судьей «Енисею». Однако красноярцы буквально через пару минут вернули долг: мяч в ворота соперников отправил Дмитрий Ятченко.

- Очень интенсивный футбол показывают обе команды, приятно посмотреть на красноярцев. Наши просто вгрызлись в соперников, - делятся болельщики «Енисея» в соцсетях.

И на последних минутах москвичи не смогли вырвать победу у «Енисея». Итоговый счет - 1:2 в пользу красноярцев!

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