В Красноярском крае ввели систему расчета безналом в городских автобусах

СЕГОДНЯ 06:56 2018-11-21T06:58:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Нет мелочи на проезд? Теперь это не проблема! Конечно, в том случае, если живешь в Железногорске. Город стал первым в крае, где весь общественный транспорт перешел на оплату проезда по безналу. Теперь оплатить проезд можно с помощью приложения в мобильнике, сообщили в администрации Железногорска.

Система такая: для начала, необходимо скачать специальное приложение, затем считать QR-код на специальном стикере внутри салона автобуса, подтвердить оплату - и вуаля. Можно спокойно ехать. Деньги спишутся с банковской карты, которая привязана к вашему сотовому, а кондуктор получит чек. Как рассказали в администрации Железногорска, реформирование системы расчета в транспорте входит в проект «Безналичный город». В дальнейшем в городке появятся специальные карты, которые помогут жителям города мобильно оплачивать не только транспортные услуги.

Что касается Красноярска, то краевой центр переведут на безналичный расчет в транспорте только к 2021 году. Об этом ранее заявлял глава департамента транспорта Дмитрий Петров.