Педагог из Железногорска может стать победителем всероссийского конкурса «Воспитатель года»
Педагог из Железногорска может стать победителем всероссийского конкурса «Воспитатель года». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.
По данным ведомства, инструктор по физической культуре детского сада Железногорска «Дельфиненок» Ирина Ефимова прошла в финал соревнований по профессиональному мастерству работников дошкольных учреждений.
Финал проходит в Орле, в нем принимают участие 15 педагогов из разных регионов страны.
- В третьем очном туре лауреатам предстоит выступить с докладом-презентацией «Мой успешный проект» и принять участие в ток-шоу «Профессиональный разговор». Интернет-трансляцию испытаний можно смотреть на сайте конкурса, а также поддержать нашу участницу смс-голосованием. Победитель будет объявлен на церемонии закрытия 21 ноября, - комментируют в пресс-службе министерства образования Красноярского края.