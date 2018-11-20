2018-11-20T12:05:34+03:00
Общество

Педагог из Железногорска может стать победителем всероссийского конкурса «Воспитатель года»

Ирина Ефремова прошла в финал соревнований по профессиональному мастерству работников дошкольных учреждений
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Победитель будет объявлен на церемонии закрытия 21 ноябряПобедитель будет объявлен на церемонии закрытия 21 ноябряФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Педагог из Железногорска может стать победителем всероссийского конкурса «Воспитатель года». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.

По данным ведомства, инструктор по физической культуре детского сада Железногорска «Дельфиненок» Ирина Ефимова прошла в финал соревнований по профессиональному мастерству работников дошкольных учреждений.

Финал проходит в Орле, в нем принимают участие 15 педагогов из разных регионов страны.

- В третьем очном туре лауреатам предстоит выступить с докладом-презентацией «Мой успешный проект» и принять участие в ток-шоу «Профессиональный разговор». Интернет-трансляцию испытаний можно смотреть на сайте конкурса, а также поддержать нашу участницу смс-голосованием. Победитель будет объявлен на церемонии закрытия 21 ноября, - комментируют в пресс-службе министерства образования Красноярского края.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сосновоборске будут судить двоих подростков за разбой, грабеж и покушение на убийство
ВТБ начал выпуск бесконтактных карт МИР
В Красноярском крае при минусовой температуре река вышла из берегов и затопила дорогу
У жителя Назарова изъяли два килограмма марихуаны
Положительно или отрицательно? В красноярских школах у родителей спрашивают, как они относятся к пятидневке
На трассе в Красноярском крае у водителя случился сердечный приступ – спасли полицейские
Житель Красноярска продает икону за 500 000 рублей
В Красноярске у автобуса №10 будет новая конечная
Топ-5 школ Красноярска, рядом с которыми опасно переходить дорогу
Житель Норильска высудил у салона связи за бракованный телефон в два раза больше его стоимости
Автомобилистам Красноярского края предлагают создать базу опасных участков дорог крупных городов региона