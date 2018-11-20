СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-20T12:05:34+03:00

Победитель будет объявлен на церемонии закрытия 21 ноября Фото: Мария ЛЕНЦ

Ирина Ефремова прошла в финал соревнований по профессиональному мастерству работников дошкольных учреждений

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Педагог из Железногорска может стать победителем всероссийского конкурса «Воспитатель года». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.

По данным ведомства, инструктор по физической культуре детского сада Железногорска «Дельфиненок» Ирина Ефимова прошла в финал соревнований по профессиональному мастерству работников дошкольных учреждений.

Финал проходит в Орле, в нем принимают участие 15 педагогов из разных регионов страны.

- В третьем очном туре лауреатам предстоит выступить с докладом-презентацией «Мой успешный проект» и принять участие в ток-шоу «Профессиональный разговор». Интернет-трансляцию испытаний можно смотреть на сайте конкурса, а также поддержать нашу участницу смс-голосованием. Победитель будет объявлен на церемонии закрытия 21 ноября, - комментируют в пресс-службе министерства образования Красноярского края.