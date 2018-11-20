СЕГОДНЯ 10:39 2018-11-20T10:54:51+03:00

Врачи поставили мужчине диагноз – сердечный приступ. И если бы не помощь полицейских, они вполне могли не успеть к этому пациенту. Фото: Мария ЛЕНЦ

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На трассе в Красноярском крае у водителя случился сердечный приступ – спасли полицейские. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Водитель с сердечным приступов.

Инспекторы, старший лейтенант полиции Павел Корзун и капитан полиции Евгений Матюшкин, патрулировали трассу в Боготольском районе. Но обочине дороги они увидели припаркованную иномарку. Водитель лежал на снегу, а рядом была его испуганная жена. Женщина рассказала: ее супругу в дороге неожиданно стало плохо, он успел остановить машину, вышел на воздух, тут же упал рядом и потерял сознание.

Инспекторы вызвали «скорую», перенесли мужчину в патрульную машину и с мигалкой и сиреной повезли его навстречу медикам. Врачи поставили мужчине диагноз – сердечный приступ. И если бы не помощь полицейских, они вполне могли не успеть к этому пациенту.

- В настоящее время 33-летний автомобилист проходит стационарное лечение в больнице. Угрозы для его жизни нет, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.