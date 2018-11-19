Виадук установили у «Арены. Север» в Красноярске

СЕГОДНЯ 09:37 2018-11-19T09:38:21+03:00

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У спортивного комплекса «Арена. Север» в Красноярске построили новый виадук. Пролеты установили буквально за ночь, сообщили наши коллеги с телеканала ТВК.

Напомним, многофункциональный комплекс – один из объектов зимней Универсиады-2019. Здесь будут организованы соревнования по хоккею и шорт-треку. Чтобы «Арена» стала более доступной для зрителей, решено было возвести около нее пешеходный мост.

Работы продолжаются ни один месяц. А за ночь с 17-го на 18-е ноября строители успели смонтировать два из трех пролетов. Последний – через улицу 78-й Добровольческой бригады к ТРЦ «Планета» - намереваются установить на этой неделе. Протяженность новой «переправы» составит больше 90 метров. Подняться на мост можно будет по лестнице или на лифте.

Кроме того, надземный переход строят на улице Партизана Железняка - возле «Арены. Кристалл». Это тоже один из объектов всемирных студенческих Игр.