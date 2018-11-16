Самая высокая елка в Красноярске будет весить 65 тонн

СЕГОДНЯ 05:09 2018-11-16T05:10:02+03:00

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Уже не секрет, что в этом году в Красноярске монтируется совершенно новая конструкция главной городской елки. И она будет самой высокой в стране. Красноярск в этом году возвращает себе первенство, и это понятно: впереди особый год, значит, и елка должна быть особой. Она будет высотой в 55 метров, высота у основания – 20 метров, вес – 65 тонн.

В настоящее время монтаж металлических конструкции уже идет полным ходом. Его ведут специалисты компании «КрасТЭК». Специально пригнали строительную высотную технику – краны и автовышки. Параллельно со сборкой тестируют образцы части, будет использовано 60 тысяч диодов.

Добавим, что размещается елка на своем традиционном месте – в восточной части Татышев-парка. Рядом с ней появится ледовый городок с большим количеством ледовых скульптур и горок. Торжественное открытие елки намечено на 26 декабря. И простоит она до начала апреля.