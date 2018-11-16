2018-11-16T05:10:02+03:00
Общество

Самая высокая елка в Красноярске будет весить 65 тонн

Ее монтаж уже идет на острове Татышеве
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Самая высокая елка в Красноярске будет весить 65 тоннСамая высокая елка в Красноярске будет весить 65 тоннФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Уже не секрет, что в этом году в Красноярске монтируется совершенно новая конструкция главной городской елки. И она будет самой высокой в стране. Красноярск в этом году возвращает себе первенство, и это понятно: впереди особый год, значит, и елка должна быть особой. Она будет высотой в 55 метров, высота у основания – 20 метров, вес – 65 тонн.

В настоящее время монтаж металлических конструкции уже идет полным ходом. Его ведут специалисты компании «КрасТЭК». Специально пригнали строительную высотную технику – краны и автовышки. Параллельно со сборкой тестируют образцы части, будет использовано 60 тысяч диодов.

Добавим, что размещается елка на своем традиционном месте – в восточной части Татышев-парка. Рядом с ней появится ледовый городок с большим количеством ледовых скульптур и горок. Торжественное открытие елки намечено на 26 декабря. И простоит она до начала апреля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медали красноярской Универсиады-2019 будут изготовлены из авиакосмического алюминия
В Красноярске отец и сын похитили предпринимателя, фирма которого не сделала им мебель вовремя
Что будет с ценами на проезд в Красноярске – позиция губернатора края
Не хлеба, а зрелищ: в Красноярском крае резко выросли зарплаты у работников культуры, организаторов досуга и развлечений
В Красноярске вновь активизировались люди, предлагающие за большие деньги заменить электросчетчик
Скидок не будет? В Красноярске могут отменить льготную стоимость проезда по транспортным картам
Высадил и уехал: Красноярские инспекторы ДПС помогли замерзающей девушке из Абакана, ночью оказавшейся на трассе
Спасатели предупреждают жителей и гостей Красноярского края: осторожно, тонкий лед!
Уборку дворов проверяет глава районной администрации Красноярска
Пострадали пассажиры: в Красноярске на Белинского столкнулись автобусы
В Красноярском крае построят 14 детских садов