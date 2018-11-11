Явка на выборах в Хакасии составляет уже 31,27%

СЕГОДНЯ 11:42 2018-11-11T11:48:44+03:00

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ЦИК обнародовала новые данные о явке на выборах в Хакасии. По состоянию на 15 часов, она составляет 31,27%, то есть проголосовали 119 тысяч 731 человек.

Тогда как еще три часа назад явка равнялась 14,65% (56 тысяч 6 человек). К полудню стало понятно: люди голосуют активнее, чем в первом туре. На тот же час явка была 12,95%.

Но разрыв вырос еще значительнее. Теперь количество проголосовавших уже больше на 5% (по сравнению с этим же периодом первого тура).

Прогноз председателя избирательной комиссии республики Александра Чуманина о том, что явка может быть высокой, подтверждается. К слову, к 12.00 определилась тройка лидеров по количеству голосующих. Это Таштыпский, Ширинский и Боградский районы. Соответственно, с 19,74%, 19,47% и 19,19%.

- Жалоб, которые могли бы повлиять на исход голосования, не поступало, - уточнили в ЦИКе. - Есть три жалобы на ведение предвыборной агитации в сети интернет. И еще одна - на действие члена комиссии в районе. Мы проведем по ним проверку и сообщим о результатах.

Напомним, в Хакасии продолжается второй тур выборов. В нем принимает участие один кандидат – Валентин Коновалов от КПРФ. Для победы ему нужно набрать больше 50% голосов.