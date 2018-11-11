Озвучены первые итоги явки на выборах в Хакасии

СЕГОДНЯ 06:47 2018-11-11T06:47:14+03:00

Появились первые данные по явке на выборы в Хакасии. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пока активность избирателей ниже, чем в первом туре

Изменить размер текста: A A

В ЦИК Хакасии озвучили первые данные по явке избирателей на участки. Напомним, сегодня в Республике проходит второй тур выборов главы. В нем принимает участие один кандидат - представитель КПРФ Валентин Коновалов. Остальные претенденты от дальнейшей борьбы отказались.

Итак, по данным на 10 часов утра, в Хакасии проголосовали 14,597 избирателей. Это 3,82%. Лидером является Таштыпский район, где на участки уже пришли 6,8% избирателей. В Абакане проголосовали 3820 человек.

Отметим, в общей сложности в Хакасии зарегистрированы 382 тысячи 32 избирателя (по данным на 1 июня). 355 человек проголосовали досрочно.

- Активность на этих выборах несколько ниже по сравнению с 9 сентября, когда проходил первый тур голосования, - расскакзывает представитель избиркома Ольга Куюмова.

Следующие промежуточные итоги ЦИК Хакасии озвучит в 12.30 часов.