В Хакасии сорвали день тишины

СЕГОДНЯ 06:13 2018-11-11T06:13:46+03:00

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В Хакасии день тишины фактически оказался сорван. Накануне председатель избиркома Республики обратился в МВД с просьбой изучить факт нарушения режима представителем КПРФ. Об этом он сообщил СМИ вчера, 10 ноября.

Как выяснилось, на личной странице Валентина Коновалова в соцсетях были опубликованы запись и видео. Причем в ролике есть эпизоды, которые можно расценить как предвыборную агитацию. А это уже нарушение закона.

Напомним, сегодня в Хакасии проходит второй тур выборов главы Республики. В нем принимает участие единственный кандидат – Валентин Коновалов.

В первом туре, состоявшемся 9 сентября, никто из соперников нужного для победы количества голосов набрать не смог. В выборах участвовали действующий на тот момент губернатор Виктор Зимин, Андрей Филягин («Справедливая Россия»), Александр Мяхар («Партия роста»), а также Валентин Коновалов. Кроме последнего, позднее все выбыли из борьбы.