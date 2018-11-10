В Красноярске ищут подрядчиков на три новых детских сада

СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-10T13:44:49+03:00

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В Красноярске ищут подрядчиков на строительство трех новых детских садов. Информация о том, что администрация города планирует решение проблемы с нехваткой мест для дошколят с помощью привлечения средств из различных бюджетов, ходит не первый месяц. Красноярцам обещают, что за три года в городе должны быть построены 8 новых учреждений, причем акцент делается на новостройках.

Итак, на 3 декабря назначен аукцион на строительство трех объектов: в микрорайонах «Слобода весны», «Покровский» и «Солонцы-2». Цена лотов составляет 246,25 миллионов, 185,98 миллионов и 196,16 миллионов рублей. Подрядчики должны будут завершить все строительные и отделочные работы, а также сдать объекты в эксплуатацию до ноября 2019 года. Заказчиком строительства выступает Управление капитального строительства администрации Красноярска.