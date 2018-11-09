2018-11-09T15:36:43+03:00
Происшествия

Караул, воруют! в Красноярске застройщик украл лавки из соседнего двора, чтобы сдать свой дом комиссии

Жители двора заставили вернуть все на свои места
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Момент кражи. Фото: «Мкр. Солнечный. Красноярск»Момент кражи. Фото: «Мкр. Солнечный. Красноярск»
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Скандал разразился в микрорайоне Солнечном в Красноярске. Вчера, 7 ноября, жильцы дома № 50а на проспекте 60 лет образования СССР заметили, как с их двора неизвестные выкапывают и уносят новые лавки и урны. Даже детские качели не пожалели. Разумеется, люди бросились за похитителями. И узнали: дворовая мебель и качели понадобились для новостройки по соседству. Очевидцы уверяют, что застройщик ООО «КРСК» решил позаимствовать их, чтобы сдать приемной комиссии свой собственный дом. Видимо, без них дом не приняли бы.

Горожане возмутились, да так громко, что их услышали. Позвонили журналистам, политикам, общественникам. Сегодня днем справедливость восторжествовала: рабочие вернули им все дворовое имущество – принесли и установили на место.

«Спасибо всем, кто принимал участие! Это – наш микрорайон, значит и действовать все должны по справедливости и чести, потому что – жители Солнечного лучшие!!!» - сообщается в паблике «Мкр. Солнечный. Красноярск».

Момент возврата. Фото: «Мкр. Солнечный. Красноярск»

Момент возврата. Фото: «Мкр. Солнечный. Красноярск»

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