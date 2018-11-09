В Красноярске вандалы повредили в Покровском парке 6 видеокамер

СЕГОДНЯ 09:39 2018-11-09T09:39:39+03:00

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В Красноярске вандалы вновь напомнили о своем существовании. На сей раз они проявили себя в городском парке Покровский, которые открылся совсем недавно, две недели назад, на Караульной горе. Неизвестные вывели из строя 6 камер видеонаблюдения, которые находились на высоте 6 метров. Причем действовали по какой-то странной схеме: 2 камеры они облили краской, 2 – разбили палками и еще 2 вырвали и унесли с собой. Также оторвали таблички и указатели.

Интересно, что в зону охвата всех шести камер попадала автопарковка. Так что, возможно, кто-то очень не хотел, чтобы его автомобиль попал на видеозаписи? Или собирался угнать чужой автомобиль? Или это вообще работа наркодиллеров, которые устраивают тут закладки.

Предприниматель, который занимался благоустройством Покровского парка, уже написал заявление в полицию. Сейчас парк находится на его балансе, так что новые камеры ему придется устанавливать за свой счет.