2018-11-09T07:44:48+03:00
Общество

В Красноярске особенных ребятишек учат разговаривать при помощи бревен

Это помогает укрепиться физически и научиться говорить
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске особенных ребятишек учат разговаривать при помощи бревен. Фото: пресс-служба управления образованияВ Красноярске особенных ребятишек учат разговаривать при помощи бревен. Фото: пресс-служба управления образования
Изменить размер текста:

Красноярский детский сад № 321 – для особенных ребятишек. Профиль учреждения логопедический, здесь помогают воспитанникам с тяжелыми нарушениями речи. Некоторые ребятишки вообще не говорят, так что заставить их произносить слова – задача не из простых.

Для работы с такими детьми существует специальная методика, инструктор по физической культуре детсада № 321 Ринат Саффиулин позаимствовал ее у своих московских коллег. Его воспитанники занимаются на специальных «логопедических» бревнах, балансирах, мячах и качелях-бочках. При этом дети выполняют не только спортивное упражнение, но и повторяют логопедические задания. Благодаря соединению двух видов деятельности активизируются познавательные процессы, происходит мобилизация организма и мозжечковая стимуляция.

В управлении образования Красноярска рассказали, что в каждом третьем детском саду города есть коррекционные группы, их посещают более 4,5 тысячи ребятишек. Для них разрабатываются адаптивные образовательные программы, приобретается специальное оборудование. Так, например, дошкольные учреждения № 46, 139, 226, 268 стали победителями конкурса «Доступная среда». Садики получили почти 6 миллионов рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хакасии 59-летнего мужчину подозревают в убийстве неверной 72-летней возлюбленной
В Красноярском крае с начала года на железнодорожных переездах погибли 3 человека и еще 7 пострадали
Красноярский край и Япония собираются расшить сотрудничество во всех направлениях
В Норильске прокуратура проверяет, почему в камерах СИЗО для женщин нет холодильников
В правительстве Красноярского края назначены два новых заместителя министров
В Туве браконьер принял за косулю своего друга и застрелил его
В столичном метро запустили поезд красноярской Универсиады-2019
Иркутянин арендовал в Красноярске автомобиль и сжег его вместе с документами
Минздрав Красноярского края предложил оплачивать аренду жилья для фельдшеров и акушеров
В Красноярске возложили цветы к могиле городского полицмейстера
Глава Канска Надежда Кочан просит городских депутатов об отставке
В Красноярске на детской площадке убили молодого мужчину
Сильный ветер принесет в Красноярск серьезное похолодание
«Мы немного завидуем вам»: в красноярском аэрокосмическом колледже вскрыли капсулу времени из 1978 года
В Красноярске молодая женщина усадила в ванну 73-летнюю свекровь и залила ее кипятком
Дмитрий Аленичев остается тренировать красноярский «Енисей»
Собирался везти людей почти 400 километров: под Красноярском задержали пьяного водителя микроавтобуса
В Красноярске из продажи изъяли почти сорок тонн горбуши
Религиозна и, возможно, агрессивна: в Ачинске пропала 49-летняя душевно больная женщина
Китай инвестирует около 1,5 миллиардов долларов в лесопереработку в Красноярском крае
Почти 90 катков: в Красноярске скоро начнут заливать лед на спортивных площадках во дворах
В Красноярском крае открыли движение по новому участку федеральной трассы Р-257 «Енисей»
Творческий человек с дипломом: Красноярску ищут нового главного архитектора
Медведи, обитающие в красноярском заповеднике «Столбы», залегли в спячку голодными