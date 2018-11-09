В Красноярске особенных ребятишек учат разговаривать при помощи бревен

СЕГОДНЯ 07:44 2018-11-09T07:44:48+03:00

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Красноярский детский сад № 321 – для особенных ребятишек. Профиль учреждения логопедический, здесь помогают воспитанникам с тяжелыми нарушениями речи. Некоторые ребятишки вообще не говорят, так что заставить их произносить слова – задача не из простых.

Для работы с такими детьми существует специальная методика, инструктор по физической культуре детсада № 321 Ринат Саффиулин позаимствовал ее у своих московских коллег. Его воспитанники занимаются на специальных «логопедических» бревнах, балансирах, мячах и качелях-бочках. При этом дети выполняют не только спортивное упражнение, но и повторяют логопедические задания. Благодаря соединению двух видов деятельности активизируются познавательные процессы, происходит мобилизация организма и мозжечковая стимуляция.

В управлении образования Красноярска рассказали, что в каждом третьем детском саду города есть коррекционные группы, их посещают более 4,5 тысячи ребятишек. Для них разрабатываются адаптивные образовательные программы, приобретается специальное оборудование. Так, например, дошкольные учреждения № 46, 139, 226, 268 стали победителями конкурса «Доступная среда». Садики получили почти 6 миллионов рублей.