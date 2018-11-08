СЕГОДНЯ 19:19 2018-11-08T19:20:21+03:00

В ходе голосования парламентарии должны решить: оставаться ли Надежда Кочан на посту мэра или освободить кресло градоначальника. Фото: пресс-служба администрации города.

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Глава Канска Надежда Кочан просит городских депутатов об отставке. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, накануне, 7 ноября Кочан подала в горсовет прошение об освобождении ее от должности главы города.

Для рассмотрения этого вопроса депутаты горсовета Канска соберутся на внеочередную сессию на следующей неделе, 14 ноября. В ходе голосования парламентарии должны решить: оставаться ли Надежда Кочан на посту мэра или освободить кресло градоначальника.

Напомним, жители города начали требовать отставки действующей главы после страшных пожаров, случившихся в Канске в мае 2017-го, оставивших без жилья сотни человек. После пожаров следователи провели множество проверок и завели-таки на городское руководство уголовное дело о халатности.

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