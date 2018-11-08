2018-11-08T17:30:28+03:00
Происшествия

В Красноярске на детской площадке убили молодого мужчину

Подозреваемого в убийстве уже задержали
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Подозреваемого, 35-летнего жителя Красноярска, сразу же. На него завели уголовное дело по статье «Убийство».Подозреваемого, 35-летнего жителя Красноярска, сразу же. На него завели уголовное дело по статье «Убийство».Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске на детской площадке убили молодого мужчину. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

По данным следователей, все случилось минувшей ночью на Вильского в краевом центре. 32-летний мужчина выпивал в компании друзей. Выходя на улицу, он увидел знакомого, с которым у него был давний конфликт. Как говорится, слово за слово, между мужчинами завязалась драка. Тогда молодой мужчина поднялся в квартиру, и вернулся на улицу с ножом и начал угрожать знакомому. Но у того также оказался нож, которым он ранил нападавшего. Раны оказались смертельными, пострадавший умер на месте.

Подозреваемого, 35-летнего жителя Красноярска, сразу же. На него завели уголовное дело по статье «Убийство». Максимальное наказание, которое грозит мужчине по этой статье, - до пятнадцати лет колонии.

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