2018-11-08T14:19:59+03:00
Общество

Сильный ветер принесет в Красноярск серьезное похолодание

В центральные и южные районы края идут 20-градусные морозы
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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В ночь на воскресенье, 12 ноября, в Красноярске, центральных и южных районах края похолодает аж до -24 градусов!В ночь на воскресенье, 12 ноября, в Красноярске, центральных и южных районах края похолодает аж до -24 градусов!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сильный ветер принесет в Красноярск серьезное похолодание. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

По данным спасателей и синоптиков, уже завтра, 9 ноября, в центральных и южных районах Красноярского края поднимется сильный ветер до 15-20, а местами и до 25 метров в секунду. Кое-где пройдет сильный снег, и почти везде ожидается гололедица на дорогах.

Следом за этим, уже в ночь на субботу, 10 ноября, в город и окрестности придет похолодание. Ночью 10 ноября столбики термометров опустятся до -20 градусов. Ненамного теплее будет и в первый выходной – днем столбики термометров будут показывать около -14 градусов. А в ночь на воскресенье, 12 ноября, в Красноярске, центральных и южных районах края похолодает аж до -24 градусов!

Спасатели предупреждают жителей региона о том, что необходимо соблюдать меры предосторожности в ветреную погоду, гололедицу и мороз.

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