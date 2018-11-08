«Мы немного завидуем вам»: в красноярском аэрокосмическом колледже вскрыли капсулу времени из 1978 года

СЕГОДНЯ 13:59 2018-11-08T13:59:42+03:00

«У нас ясная цель, прекрасное будущее, много дел, есть, где приложить ум, сердце, руки, энергию. И в этом наше счастье, - говорится в послании. Фото: пресс-служба Сибирского государственного университета науки и технологий имени Решетнева.

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В красноярском аэрокосмическом колледже вскрыли капсулу времени с посланием студентов из 1978 года студентам нынешним. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Сибирского государственного университета науки и технологий имени Решетнева.

«Мы немного завидуем вам, встречающим 100-летний юбилей Ленинского комсомола, но знаем, что и вы немного завидуете нам. У нас ясная цель, прекрасное будущее, много дел, есть, где приложить ум, сердце, руки, энергию. И в этом наше счастье, - говорится в послании.

Взамен студенты и преподаватели колледжа заложили новую капсулу времени со своим посланием, которое должны будут открыть и прочесть в 2044 году, когда колледжу исполнится 100 лет.

«Мы сегодня учимся и живем в интересное время. В марте 2019 года наш город готовится принять из разных стран спортсменов и гостей Зимней Универсиады, в которой примут участие студенты Аэрокосмического колледжа как в качестве участников, так и в качестве волонтеров», - написали нынешние студенты потомкам.