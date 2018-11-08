СЕГОДНЯ 13:47 2018-11-08T13:47:55+03:00

Скоро состоится суд, если женщину признают виновной, ей грозит до 15 лет колонии. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пенсионерка умерла от полученных ожогов, а на сноху завели уголовное дело

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В Красноярске молодая женщина усадила в ванну 73-летнюю свекровь и залила ее кипятком. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

Информацию о пострадавшей бабушке следователям поступила из больницы, медики сообщили: к ним привезли пациентку, у которой обожжено 50% поверхности тела. Сотрудники СК организовали доследственную проверку.

В ходе проверки выяснилось: 39-летняя жительница краевого центра пришла домой нетрезвой и решила искупать свою 73-летнюю свекровь, которая сама в силу болезни сделать это не могла. Женщина посадила пенсионерку в ванну, открыла кран – только один, с горячей водой и ушла, закрыв за собой дверь.

- Пожилая женщина кричала от боли и звала на помощь. Через некоторое время обвиняемая выключила горячую воду и помогла свекрови выбраться из ванны, - комментируют в пресс-службе регионального СК.

Пострадавшая старушка умерла в больнице от ожогов, а на сноху завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Скоро состоится суд, если женщину признают виновной, ей грозит до 15 лет колонии.