Собирался везти людей почти 400 километров: под Красноярском задержали пьяного водителя микроавтобуса

СЕГОДНЯ 11:37 2018-11-08T11:37:43+03:00

Автобус с девятью пассажирами в салоне выехал с железнодорожного вокзала в Красноярске, к счастью, успел проехать немного. Машину для проверки остановили инспекторы ГИБДД у поселка Вознесенка. Фото: скриншот

Мужчина сел за руль нетрезвым и поехал по маршруту из Красноярска в Курагино [видео]

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Собирался везти людей почти 400 километров: под Красноярском задержали пьяного водителя рейсового микроавтобуса, идущего по маршруту из Красноярска в Курагино.

Автобус с девятью пассажирами в салоне выехал с железнодорожного вокзала в Красноярске, к счастью, успел проехать немного. Машину для проверки остановили инспекторы ГИБДД у поселка Вознесенка, водителя задержали. Выяснилось, что этот 35-летний мужчина уже попадался пьяным за рулем. Теперь на него завели уголовное дело за повторную пьяную езду.

В Красноярском крае задержан нетрезвый водитель микроавтобуса.Красноярский край, Березовский район, нелегальная перевозка, водитель микроавтобуса в нетрезвом состоянии

- В отношении индивидуального предпринимателя (организатора перевозки) возбуждено административное производство за нарушение требований обеспечения безопасности перевозок и допуск к управлению водителя, находящегося в нетрезвом. По результатам проверки сотрудниками ГИБДД будет подготовлена информация в Транспортную инспекцию об отзыве лицензии на данный вид деятельности, - прокомментировали в УГИБДД региона.