СЕГОДНЯ 10:51 2018-11-08T10:52:04+03:00

На транспортную компанию завели административное дело за нарушение требований технического регламента при перевозке рыбы. Максимальное наказание по этой статье для юридических лиц – штраф до 300 000 рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Рыбу привезли в наш город из Приморья – транспортировали с нарушениями

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В Красноярске из продажи изъяли почти сорок тонн горбуши. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального управления россельхознадзора.

По данным ведомства, 36,8 тонн мороженой горбуши привезли в Красноярск из Приморского края. А во время перевозки транспортная компания нарушила температурный режим, который положен для такого продукта.

- Оборот горбуши приостановлен. Приняты меры по дозаморозке рыбы для достижения в толще температуры, предусмотренной требованиями нормативно-технической документации. Отобраны пробы для проведения лабораторных исследований с целью подтверждения ее безопасности в ветеринарном отношении, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

На транспортную компанию завели административное дело за нарушение требований технического регламента при перевозке рыбы. Максимальное наказание по этой статье для юридических лиц – штраф до 300 000 рублей.