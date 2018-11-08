2018-11-08T10:29:14+03:00
Общество

Религиозна и, возможно, агрессивна: в Ачинске пропала 49-летняя душевно больная женщина

Жителей края просят помочь в поисках
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Женщина – инвалид II группы по общему психическому заболеванию. Нуждается в медицинской помощи! Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск».Женщина – инвалид II группы по общему психическому заболеванию. Нуждается в медицинской помощи! Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск».
Изменить размер текста:

Религиозна и, возможно, агрессивна: в Ачинске пропала 49-летняя душевно больная женщина. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в региональной организации «Поиск пропавших детей - Красноярск».

По данным волонтеров, Татьяна Дудникова ушла из дому (адрес: Ачинск, пос. Строителей, Южная, 46) еще 5 ноября, и до сих пор никто не знает, где она.

Волонтеры просят помощи в поисках у жителей Ачинска и Красноярского края.

КОНКРЕТНО

Приметы пропавшей:

Дудникова Татьяна Егоровна, 49 лет. Рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, волосы русые до плеч.

Была одета: пальто песочного цвета в крупную клетку, на голове серая шаль, короткие чёрные сапоги. С собой была красная сумка

Куда звонить, чтобы сообщить информацию о пропавшей:

- 8 (39151) 9-71-10 — полиция Ачинска;

- 8-950-996-60-66 - волонтеры(круглосуточно)

ВАЖНО!

Женщина – инвалид II группы по общему психическому заболеванию. Особенности поведения проявляются в «религиозности», может быть агрессивной. Нуждается в медицинской помощи!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске из продажи изъяли почти сорок тонн горбуши
Китай инвестирует около 1,5 миллиардов долларов в лесопереработку в Красноярском крае
Почти 90 катков: в Красноярске скоро начнут заливать лед на спортивных площадках во дворах
В Красноярском крае открыли движение по новому участку федеральной трассы Р-257 «Енисей»
Творческий человек с дипломом: Красноярску ищут нового главного архитектора
Медведи, обитающие в красноярском заповеднике «Столбы», залегли в спячку голодными
«Прогрев начинает свое дело»: на правобережье Красноярска ночью сгорел автомобиль
ВТБ увеличил бонусные мили для путешественников
Коллега-учитель: в Красноярске готовят наставников для работы на производстве
Не дошла до работы: пропавшую красноярку нашли в реанимации под чужой фамилией
Без колеса и на крыше: в Красноярске на спуске с Белинского в жесткое ДТП попал делимобиль
За неделю в Красноярском крае простудой и гриппом заболели более 6 000 человек
Рассеялся за ночь: в Красноярске к утру стало легче дышать, а датчики зафиксировали чистый воздух
Красноярск центральный: в нашем городе разместят электронную таможню Сибири
В Красноярске на Коммунальном мосту автомобиль такси врезался в автобус – есть пострадавшие
Вместо гаражей: в Красноярске открывают «Добрый» сквер
Прекрасным читательницам «Комсомолка» дарит подвеску
СМИ: мэр Канска Надежда Качан вскоре отправится в отставку из-за уголовного дела
В Красноярске суд запретил отдавать католикам Органный зал
В Красноярске мастер спорта по борьбе убил приятеля-инвалида
Экс-сотрудницу краевого ГУ ФСИН заподозрили во взятках на 1 миллион рублей
«Енисей» и «Краснодар» поменялись кругами в РПЛ из-за погоды в Красноярске
ВТБ приобретает «Запсибкомбанк»
Жители Красноярского края взяли кредитов на 181 миллиард рублей
Улица Декабристов в Красноярске снова станет двусторонней
В Красноярском крае победительницу конкурса «Самая красивая мама -2» ожидает приятный сюрприз