СЕГОДНЯ 10:29 2018-11-08T10:29:14+03:00

Женщина – инвалид II группы по общему психическому заболеванию. Нуждается в медицинской помощи! Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск».

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Религиозна и, возможно, агрессивна: в Ачинске пропала 49-летняя душевно больная женщина. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в региональной организации «Поиск пропавших детей - Красноярск».

По данным волонтеров, Татьяна Дудникова ушла из дому (адрес: Ачинск, пос. Строителей, Южная, 46) еще 5 ноября, и до сих пор никто не знает, где она.

Волонтеры просят помощи в поисках у жителей Ачинска и Красноярского края.

КОНКРЕТНО

Приметы пропавшей:

Дудникова Татьяна Егоровна, 49 лет. Рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, волосы русые до плеч.

Была одета: пальто песочного цвета в крупную клетку, на голове серая шаль, короткие чёрные сапоги. С собой была красная сумка

Куда звонить, чтобы сообщить информацию о пропавшей:

- 8 (39151) 9-71-10 — полиция Ачинска;

- 8-950-996-60-66 - волонтеры(круглосуточно)

ВАЖНО!

Женщина – инвалид II группы по общему психическому заболеванию. Особенности поведения проявляются в «религиозности», может быть агрессивной. Нуждается в медицинской помощи!