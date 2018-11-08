2018-11-08T10:05:28+03:00
Общество

Китай инвестирует около 1,5 миллиардов долларов в лесопереработку в Красноярском крае

Инвестор построит на территории нашего региона производство по глубокой переработке леса и целлюлозно-бумажный комбинат
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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При проведении переговоров российская сторона выдвинула свои условия инвестору: компания, реализующая инвестпроект в Красноярском крае, должна быть официально зарегистрирована на территории нашего же региона, а к строительству объектов должны привлекать российские предприятия.При проведении переговоров российская сторона выдвинула свои условия инвестору: компания, реализующая инвестпроект в Красноярском крае, должна быть официально зарегистрирована на территории нашего же региона, а к строительству объектов должны привлекать российские предприятия.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Китай инвестирует около 1,5 миллиардов долларов в лесопереработку в Красноярском крае. Об этом представители нашего региона и китайской стороны договорились в рамках встречи на Китайской международной импортной ЭКСПО. Об итогах российско-китайских переговоров заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов рассказал в интервью информслужбе «Россия-Китай: главное».

По словам Анатолия Цыкалова, китайский инвестор обязуется построить в Красноярском крае производство по глубокой переработке древесины, а также отходов лесозаготовки и лесопиления, а затем и целлюлозно-бумажный комбинат. Китайская сторона готова вложить в этот проект до 10 миллиардов юаней (это около полутора миллиардов долларов).

При проведении переговоров российская сторона выдвинула свои условия инвестору: компания, реализующая инвестпроект в Красноярском крае, должна быть официально зарегистрирована на территории нашего же региона, а к строительству объектов должны привлекать российские предприятия. Инвестор согласился с озвученными требованиями.

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