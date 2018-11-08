Почти 90 катков: в Красноярске скоро начнут заливать лед на спортивных площадках во дворах

СЕГОДНЯ 09:36 2018-11-08T09:36:50+03:00

Всего этой зимой в краевом центре будет работать 88 катков на спортплощадках во дворах и 9 полей для зимней игры в футбол. Фото: администрация Красноярска

Когда можно будет покататься на коньках возле дома?

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Почти 90 катков: в Красноярске скоро начнут заливать лед на площадках во дворах. Подготовку катков возле жилых домов начнут 12 ноября – об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Конечно, сразу, в этот же день, покататься на коньках на хоккейной коробке во дворе не получится – специалисты говорят: чтобы сделать качественный лед, заливать площадку нужно, как минимум пять раз.

Всего этой зимой в краевом центре будет работать 88 катков на спортплощадках во дворах и 9 полей для зимней игры в футбол.

- На 43-х площадках в течение зимы будут работать 55 инструкторов по спорту, которые бесплатно обучат горожан катанию на коньках и игре хоккей. С декабря по март на ледовых площадках Центр спортивных клубов проведет 30 спортивно-массовых мероприятий, в том числе спартакиаду среди дворовых команд «Навстречу Универсиаде-2019», спортивные праздники, соревнования по мини-хоккею с мячом и с шайбой, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.