2018-11-08T09:16:56+03:00
Авто

В Красноярском крае открыли движение по новому участку федеральной трассы Р-257 «Енисей»

Новый отрезок проложили мимо опасных участков
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Проехать по новой дороге в Новоселовском районе автомобилисты могут уже сегодня по пути из Красноярска в Хакасию или юг края и обратно.Проехать по новой дороге в Новоселовском районе автомобилисты могут уже сегодня по пути из Красноярска в Хакасию или юг края и обратно.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае открыли движение по новому участку федеральной трассы Р-257 «Енисей». Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, новый отрезок дороги – это два километра в Новоселовском районе (232 – 234 километр трассы Красноярск – Абакан - Кызыл).

До этого участки трассы соединял мост через ручей Чегерак, сам мост, а также подъезды к нему считали опасным местом. Дорога была узкой, и два грузовика разъехаться здесь не могли. Движение на данном отрезке было реверсивным, средняя скорость потока – около 40 километров в час.

Новый участок автодороги проложили в объезд моста и подходов к нему. Это снизит риск возникновения ДТП и заторов, увеличит пропускную способность трассы, а также скорость на этом участке.

Проехать по новой дороге в Новоселовском районе автомобилисты могут уже сегодня по пути из Красноярска в Хакасию или юг края и обратно.

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