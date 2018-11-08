СЕГОДНЯ 09:16 2018-11-08T09:16:56+03:00

Проехать по новой дороге в Новоселовском районе автомобилисты могут уже сегодня по пути из Красноярска в Хакасию или юг края и обратно. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В Красноярском крае открыли движение по новому участку федеральной трассы Р-257 «Енисей». Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, новый отрезок дороги – это два километра в Новоселовском районе (232 – 234 километр трассы Красноярск – Абакан - Кызыл).

До этого участки трассы соединял мост через ручей Чегерак, сам мост, а также подъезды к нему считали опасным местом. Дорога была узкой, и два грузовика разъехаться здесь не могли. Движение на данном отрезке было реверсивным, средняя скорость потока – около 40 километров в час.

Новый участок автодороги проложили в объезд моста и подходов к нему. Это снизит риск возникновения ДТП и заторов, увеличит пропускную способность трассы, а также скорость на этом участке.

Проехать по новой дороге в Новоселовском районе автомобилисты могут уже сегодня по пути из Красноярска в Хакасию или юг края и обратно.