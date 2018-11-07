СМИ: мэр Канска Надежда Качан вскоре отправится в отставку из-за уголовного дела

СЕГОДНЯ 15:07 2018-11-07T15:08:08+03:00

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Глава Канска Надежда Качан написала заявление об отставки с поста мэра города, - такое сообщение появилось сегодня в ряде СМИ и активно распространяется по соцсетям. Якобы Качан уже написала заявление по собственному и даже передала в горсовет Канска. Информация официально пока никем не подтверждена, самой Качан тоже. В краевом правительстве ее опровергли, как и в администрации города. Однако упорные слухи после этого не прекратились. А депутаты горсовета Канска сообщили корреспонденту «360», что Надежда Качан в близайшее время, действительно, покинет кресло мэра.

Причиной ухода называют уголовное дело, которое завели не так давно на племянника Качан. В деле, к слову, фигурирует и мэр города: якобы вместе с родственником, который имеет отношение к сфере теплоснабжения, Качан незаконно регулировала тарифы на отопление в Канске. Что ж, интрига сохраняется.