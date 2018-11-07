2018-11-07T15:08:08+03:00
Политика

СМИ: мэр Канска Надежда Качан вскоре отправится в отставку из-за уголовного дела

Пока информацию официально никто не подтвердил
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: с официального сайта администрации КанскаФото: с официального сайта администрации Канска
Изменить размер текста:

Глава Канска Надежда Качан написала заявление об отставки с поста мэра города, - такое сообщение появилось сегодня в ряде СМИ и активно распространяется по соцсетям. Якобы Качан уже написала заявление по собственному и даже передала в горсовет Канска. Информация официально пока никем не подтверждена, самой Качан тоже. В краевом правительстве ее опровергли, как и в администрации города. Однако упорные слухи после этого не прекратились. А депутаты горсовета Канска сообщили корреспонденту «360», что Надежда Качан в близайшее время, действительно, покинет кресло мэра.

Причиной ухода называют уголовное дело, которое завели не так давно на племянника Качан. В деле, к слову, фигурирует и мэр города: якобы вместе с родственником, который имеет отношение к сфере теплоснабжения, Качан незаконно регулировала тарифы на отопление в Канске. Что ж, интрига сохраняется.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске суд запретил отдавать католикам Органный зал
В Красноярске мастер спорта по борьбе убил приятеля-инвалида
Экс-сотрудницу краевого ГУ ФСИН заподозрили во взятках на 1 миллион рублей
«Енисей» и «Краснодар» поменялись кругами в РПЛ из-за погоды в Красноярске
ВТБ приобретает «Запсибкомбанк»
Жители Красноярского края взяли кредитов на 181 миллиард рублей
Улица Декабристов в Красноярске снова станет двусторонней
В Красноярском крае победительницу конкурса «Самая красивая мама -2» ожидает приятный сюрприз
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
Владельцы снесенных павильонов на Красной площади подали в суд на мэрию
Красноярский школьник стал лучшим российским гонщиком дронов в Шаньчжэне
Фонд капремонта выплатит жителю Ачинска 70 000 рублей за затопленную квартиру
В Красноярске Солонцы-2 и автовокзал соединили новым автобусным маршрутом
МЧС: В Красноярске завтра проверят систему оповещения населения
В Красноярске в сквере Победителей появилась новая смотровая площадка «Сова»
В Зеленогорске из квартиры позреваемого в краже из-за антисанитарии изъяли 2 детей
В Красноярске 535 семей переехали из бараков на трассе Универсиады в новое жилье
Сдачу дороги на Волочаевской в Красноярске могут затянуть на год
Красноярских скрипачей наградили на международном конкурсе в Париже
В Красноярске приготовили и съели 30-килограммовый бутерброд с салом
Глава Красноярска оценил ночную уборку улиц от снега
Красноярцы отстояли 100-летний офицерский дом на Малиновского
17 ударов ножом: жителя Лесосибирска будут судить за убийство отчима
На заснеженной трассе фура улетела в кювет на глазах у очевидцев
В Красноярске на Татышеве установят новое освещение
В Красноярском крае сотруднице банка дали 2 года условно за кражу 100 000 со счета клиента
«Ему нужны уход и теплое сердце»: кот, выживший после аварии, ищет хозяина
Пьяный водитель внедорожника устроил смертельное ДТП в Иркутской области и сбежал в Красноярск