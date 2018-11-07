2018-11-07T12:04:16+03:00
Экономика

Жители Красноярского края взяли кредитов на 181 миллиард рублей

Это на 36,5 процентов больше, чем за тот же период прошлого года
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Просрочки снижаютсяПросрочки снижаютсяФото: Мария ЛЕНЦ
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За текущий год жители края набрали кредитов на 181 миллиард рублей, рассказали в региональном отделении Банка России. При этом количество просрочек по долгам снижается и довольно ощутимо. Сейчас общая задолженность по кредитам у жителей края составляет 327 миллиардов рублей, с учетом денег, занятых у банков в этом году, она выросла на 13,6 процентов. А просрочка сннизилась до 6,7 процентов (была - 8,1 процент) от кредитного портфеля. Популярнее всего у жителей края остается ипотека. Но не только.

- Повышенная кредитная активность поддерживается не только ипотечными сделками, число которых выросло на 43 процента по сравнению с прошлым годом, но и кредитными продуктами по рефинансированию ранее взятых кредитов, - рассказал Сергей Журавлев, управляющий Отделением Красноярск Сибирского ГУ Банка России.

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