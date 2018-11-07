2018-11-07T08:47:37+03:00
Спорт

Красноярский школьник стал лучшим российским гонщиком дронов в Шаньчжэне

16-летний Александр Ганин занял 51 место на мировом чемпионате среди 128 участников
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Центра Технического ПроектированияФото: Центра Технического Проектирования
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Школьник из Красноярска Алексанр Ганин показал отличный результат на чемпионате мира по гонкам дронов, который проходил в китайском Шэньчжэне с 1 по 4 ноября, сообщает в пресс-служба «Центра Технического Проектирования». 16-летний парень представлял Россию и оказался лучшим среди спортсменов своей страны, показав еще на квалификации хороший результат - 35 место. При этом в гонках участвовали команды из 34 стран мира.

Китайцы доя проведения гонок построили на стадионе Shenzhen Universiade Center Stadium 650-метровую трассу, на ней и состязались в управлении квадрокоптерами спортсмены. В итоговых соревнованиях Саша стал пятьдесят первым - это лучший результат среди российских спортсменов. Всего в соревнованиях участвовало 128 гонщиков.

Добавим, что лавры победителя достались автралийской команде, второе место заняла Швеция, а бронза — у Южной Кореи.

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