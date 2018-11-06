«15 см за трое суток»: трассы Красноярского края завалило снегом
Трассы Красноярского края засыпало снегом. По данным федерального управления автодорог «Енисей», местами выпало до 15 сантиметров.
Снегопад, который не прекращается три дня, существенно ухудшил обстановку на федеральных трассах Р-257 «Енисей» и Р-255 «Сибирь». На борьбу со стихией выдвинулись больше 150 спецмашин. Они чистят полотно и обрабатывают его противогололёдными материалами. Чтобы помочь большегрузам, неприспособленным к эксплуатации в зимних условиях, дорожники привлекли тяжелую технику, в том числе тягачи К-700.
Сейчас движение на федеральных трассах края идет в обычном режиме, говорят в управлении. Однако синоптики прогнозируют: снегопад будет продолжаться еще сутки.
- В связи с этим Федеральное управление автодорог «Енисей» призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать опасные маневры, - призывают сотрудники организации. - Для приема обращений о нештатных ситуациях на дорогах работает круглосуточный телефон диспетчерской службы в Красноярске: +7 (391) 265-01-12.