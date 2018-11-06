2018-11-06T13:01:12+03:00
Общество

«15 см за трое суток»: трассы Красноярского края завалило снегом

Очисткой полотна занимаются 150 спецмашин
Ася ЖУКОВА
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«15 см за трое суток»: трассы Красноярского края завалило снегом.«15 см за трое суток»: трассы Красноярского края завалило снегом.
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Трассы Красноярского края засыпало снегом. По данным федерального управления автодорог «Енисей», местами выпало до 15 сантиметров.

Снегопад, который не прекращается три дня, существенно ухудшил обстановку на федеральных трассах Р-257 «Енисей» и Р-255 «Сибирь». На борьбу со стихией выдвинулись больше 150 спецмашин. Они чистят полотно и обрабатывают его противогололёдными материалами. Чтобы помочь большегрузам, неприспособленным к эксплуатации в зимних условиях, дорожники привлекли тяжелую технику, в том числе тягачи К-700.

Сейчас движение на федеральных трассах края идет в обычном режиме, говорят в управлении. Однако синоптики прогнозируют: снегопад будет продолжаться еще сутки.

- В связи с этим Федеральное управление автодорог «Енисей» призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать опасные маневры, - призывают сотрудники организации. - Для приема обращений о нештатных ситуациях на дорогах работает круглосуточный телефон диспетчерской службы в Красноярске: +7 (391) 265-01-12.

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