2018-11-06T12:44:04+03:00
Общество

Новые школьные автобусы и машины скорой закупят для Красноярского края

От российских производителей
Ася ЖУКОВА
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Новые школьные автобусы и машины скорой закупят для Красноярского края.Новые школьные автобусы и машины скорой закупят для Красноярского края.Фото: Татьяна Коркина
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Новые школьные автобусы и машины скорой помощи закупят для Красноярского края. Такое распоряжение появилось на сайте правительства России.

Предполагается, что для нашего региона будет приобретено 25 карет скорой, а также 21 школьный автобус. Причем десять из них вместят целый класс, семь рассчитаны на 13-20 детей, еще четыре – на 10-12. Затем автобусы распределят по районам края.

К слову, поставками спецмашин и автобусов займутся крупные отечественные производители. Это автозаводы «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», «КАВЗ», «ВОЛГАБАС» и ООО «Форд Соллерс».

Какая сумма будет выделена на покупку, пока не сообщается. Всего на приобретение 800 скорых и порядка 1200 автобусов для 85 краев и областей предполагается потратить 5 миллиардов рублей. Деньги на эти цели поступят из резервного бюджетного фонда.

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