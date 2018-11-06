Набережную с новой сказочной подсветкой показали красноярцам

СЕГОДНЯ 06:35 2018-11-06T06:35:32+03:00

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Новая подсветка появилась на левобережной набережной Енисея в Красноярске. Об этом сообщили в официальном паблике городской администрации в соцсетях:

- Гуляли на набережной вечером? Благодаря новому освещению здесь стало очень уютно. Освещены дорожки для пешеходов, лестницы и спуски. Особую атмосферу создает подсветка береговой линии и уникального барельефа, который сохранился здесь еще с советской эпохи и долгое время оставался спрятанным от наших глаз.

Как вам барельеф? Фото: Город Красноярск.

«Сказочно», «атмосферно», - тут же откликнулись горожане. На набережной смонтированы светильники трех типов. Высокие, с черными опорами, похожи на те, что стоят на центральных улицах. На дорожках для маломобильных установлены фонари, дающие рассеянный свет. И на лестницах – они встроены в перила.

На лестницах фонари вмонтированы в перила.Фото: Город Красноярск.

- Довольно удобно, - комментируют в соцсетях. – И красиво!

А вы уже успели оценить новое освещение на набережной?