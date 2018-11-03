В Красноярском крае выбирают самую красивую маму

СЕГОДНЯ 11:26 2018-11-03T11:26:17+03:00

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Кто прекрасней всех на свете? Кого любят все дети? Ну, конечно, это мама! Для каждого ребенка его мама самая милая, нежная, очаровательная, добрая и сказочно красивая. Королева, волшебница и добрый друг. Ведь мама всегда выглядит чудесно, даже с растрепанной прической. Мама все-все может! А еще всегда поймет, выслушает и посоветует, как лучше.

25 ноября все мамы мира будут отмечать Международный день матери. А медиахолдинг «Комсомольская правда» в преддверии этого дня объявляет о старте фотоконкурса «Самая красивая мама - 2». Мы приглашаем всех мам Красноярского края принять в нем участие. Отвлекитесь от домашних дел, да и работа пусть подождет. Уделите время себе любимой!

Как принять участие?

Загрузите свою фотографию на страницу конкурса на сайте kp.ru. Укажите свое имя, фамилию, возраст и контактный телефон. И еще напишите, как зовут сыночка или дочку, сколько им лет. Кстати, можно загружать и фотографии своих мам и бабушек!

Кто победит?

Все мамы красивые, милые, нежные и неповторимые, но… в нашем фотоконкурсе победит всего пять участниц! Почему? Все просто! Помимо красоты они обладают еще очень важными качествами - очень активные и с невероятной волей к победе. А еще, у них самые лучшие друзья, которые и помогут занять призовое место. В финал попадут пять конкурсанток - лидеров голосования. Каждая получит шикарные подарки от партнера конкурса и море комплиментов.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 1 ноября до 21 ноября - прием фотографий

С 22 по 26 ноября - голосование

27 ноября - подведение итогов

28 ноября - торжественное награждение

УСЛОВИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

За понравившуюся участницу смогут проголосовать все желающие посетители сайта, друзья и знакомые участников.

Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».