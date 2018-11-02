СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-02T12:05:50+03:00

Больше 40 тысяч человек уехали из Красноярского края с начала года. Фото: Мария ЛЕНЦ

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С начала года Красноярский край покинули больше 40 тысяч человек. Такие данные приводит пресс-служба Красноярскстата. В итоге число уехавших превысило число прибывших.

А теперь подробнее. С января по сентябрь нынешнего года из края выехали 42 188 человек. Если сравнивать с таким же периодом прошлого года, это больше на 6,4%. Причем 32 617 человек отправились в другие регионы страны. А еще 9 571 вылетели за границу.

Что касается приезжих, их у нас немного меньше. За девять месяцев текущего года в крае появились 40 208 новых жителей. То есть миграционная убыль населения равняется 1 980 человек. Кстати, 29 122 человек перебрались к нам из других регионов. 11 086 – из других стран. Сравнивая с прошлым годом, приток увеличился на 5%. Кроме того, с начала года 54 975 жителей края поменяли место жительства внутри региона.

До этого красноярские статистики отметили, что в крае продолжает сокращаться население. Естественная убыль населения за год - 1,8 тысяч человек, сообщает ТВК. За январь-сентябрь смертность - 27 тысяч, что на 1,3% больше, чем в прошлом году.