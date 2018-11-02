16 дел, 400 тысяч рублей штрафов: в школьном комбинате питания обнаружена опасная еда

СЕГОДНЯ 06:28 2018-11-02T06:28:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю пришли с проверкой в «Школьный комбинат питания». И нашли там многочисленные нарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Итак, было выявлено, что готовые блюда не соответствуют гигиеническим требованиям - по микробиологическим показателям безопасности. Они подаются в посуде со сколами. Часто фактическое меню не соответствует утвержденному, не вовремя заполняется журнал…

В итоге было возбуждено 16 дел об административных правонарушениях. Материалы семи передали в суды. Наложено штрафов – на 369 тысяч рублей.

Напомним, предыдущая проверка комбината тоже обнаружила множество нарушений. Ответственным были выданы предписания по их устранению. И что же? Новая проверка – нарушения те же:

- несоответствие нормам программы производственного контроля;

- отсутствие результатов лабораторного контроля изготавливаемой продукции на наличие патогенной микрофлоры;

- нарушение внутренней отделки складских помещений;

- неудовлетворительное проведение ежедневных влажных уборок помещений.

Также заведены дела – за невыполнение в срок предписаний. Материалы готовятся направить в суд. Руководству выдали повторное предписание. Его исполнение держит под контролем Роспотребнадзор.