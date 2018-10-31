СЕГОДНЯ 14:32 2018-10-31T14:33:05+03:00

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Красноярск стоит на пороге эпидемии гриппа и ОРВИ. Такую информацию сегодня озвучили специалисты краевого Роспотребнадзора. За минувшую неделю к медикам по этому поводу обратились 5 356 жителей города. Показатель заболеваемости составил 49,4 человек на 10 тысяч населения. Это ниже уровня эпидемического порога на 14,2 %. В масштабах края ОРВИ и гриппом переболели 8 276 человек. Это 30,4 человека на 10 тысяч населения.

Данные лабораторного мониторинга показывают, что среди населения ранее циркулировали вирусы респираторно-синцитиальной инфекции, вирусы парагриппа, аденовирусы и другие респираторные вирусы.

- В настоящее время заболеваемость гриппом и ОРВИ в Красноярском крае вызвана преимущественно вирусами негриппозной этиологии, однако в этиологии заболеваний выявлен вирус гриппа А(H1N1)pdm09, что свидетельствует о начале эпидемического сезона гриппа и ОРВИ, - сообщили в ведомстве.

Специалисты советуют красноярцам сделать прививку от гриппа, ведь вакцинация по-прежнему является самым надежным средством профилактики.