В Красноярске голый мужчина устроил дебош на крыше гаража

СЕГОДНЯ 07:57 2018-10-30T11:46:45+03:00

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На кадрах видно, как голый молодой человек мечется сначала по одному из дворов Правобережья на улице Московская, потом забирается на крышу гаража, прыгает там, громко кричит и нецензурно бранится. По предположениям очевидцев, мужчина находился под действием наркотиков. Предположительно, именно препараты вызывают чувство, что по телу кто-то ползает, поэтому человек избавляется от одежды. Мужчина постоянно просит кого-то отпустить его, истошно вопит.

«Хорошо, что не днём, что дети этого не видят», — говорят очевидцы. Но в комментариях к этому событию красноярцы не соглашаются: «да пусть видят, будут думать хоть, прежде чем гадости всякие кушать». Мужчину задержали полицейские, проводится проверка. И, кстати, красноярцы выражают сочувствие сотрудникам полиции, которые каждый день вынуждены работать с таким контингентом, вытаскивая бомжей из подвалов и спуская с крыш неадекватных людей.