В Красноярске голый мужчина устроил дебош на крыше гаража
На кадрах видно, как голый молодой человек мечется сначала по одному из дворов Правобережья на улице Московская, потом забирается на крышу гаража, прыгает там, громко кричит и нецензурно бранится. По предположениям очевидцев, мужчина находился под действием наркотиков. Предположительно, именно препараты вызывают чувство, что по телу кто-то ползает, поэтому человек избавляется от одежды. Мужчина постоянно просит кого-то отпустить его, истошно вопит.
«Хорошо, что не днём, что дети этого не видят», — говорят очевидцы. Но в комментариях к этому событию красноярцы не соглашаются: «да пусть видят, будут думать хоть, прежде чем гадости всякие кушать». Мужчину задержали полицейские, проводится проверка. И, кстати, красноярцы выражают сочувствие сотрудникам полиции, которые каждый день вынуждены работать с таким контингентом, вытаскивая бомжей из подвалов и спуская с крыш неадекватных людей.