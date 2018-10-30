В Красноярском крае едва не украли водонапорную башню

СЕГОДНЯ 06:23 2018-10-30T06:23:16+03:00

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Ночью в дежурную часть ОВД Канского района поступило сообщение о необычной краже: неизвестные спиливают водонапорную башню. Полицейские выехали в село Рудяное, в полукилометре от которого и находится башня.

На месте они увидели двоих мужчин, которые с помощью газорезного устройства распиливали на металлические куски водонапорную башню. Они попытались убежать, но были задержаны. Оба были ранее судимы и жили в соседнем селе. Как они рассказали, якобы пошли за грибами и обнаружили бесхозный предмет, который сулил выгоду.

И вернулись сюда на машине с прицепом и газовым резаком.

Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям, кража и приготовление к преступлению и покушение на преступление, а лишение свободы на срок до 5 лет. Пока задержанных отпустили под подписку о невыезде.