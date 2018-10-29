Как будут работать в предстоящие праздничные дни медицинские учреждения Красноярска

СЕГОДНЯ 13:41 2018-10-29T13:41:01+03:00

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В краевом минздраве рассказали, как будут работать медицинские учреждения в предстоящие праздничные дня – с 3 по 5 ноября. 3 ноября, в субботу, поликлиники и амбулатории работают с 8:00 до 16:00, врача на дом можно будет вызвать до 14:00 часов.

Также 3 ноября можно будет предварительно записаться к специалистам. Принимать больных в этот день будут: участковый терапевт, хирург, участковый педиатр, акушер-гинеколог (в женской консультации \ акушерско-гинекологическом кабинете), стоматолог, детский стоматолог. А также процедурный и перевязочный кабинеты и диагностические службы.

Будут обслуживаться вызовы на дому, включая активные посещения больных по информации, переданной из «скорой помощи» и патронажи. Также можно будет выписать льготные лекарства. Скорая помощь, стационары круглосуточного пребывания, городские травмпункты и кабинеты неотложной помощи будут работать в обычном режиме. Вызов скорой помощи со стационарного телефона 03, 103 или 112.