В Красноярском крае сняли с поезда пристававшего к проводнице пассажира

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-29T11:36:39+03:00

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В Красноярском крае пристававшего к проводнице пассажира ссадили с поезда и сдали в руки транспортной полиции. А там на него завели уголовное дело за нападение на 30-летнего напарника девушки.

По предварительной информации инцидент произошел в поезде «Адлер – Иркутск». Один из пассажиров сначала выпивал алкоголь, чтобы скрасить свое путешествие. Потом обратил внимание на молодую проводницу. Начал оказывать ей знаки внимания, был чересчур навязчив. Не обращал внимание на то, что девушке это неприятно.

Когда ее напарник вежливо попросил пассажира вернуться на свое место и угомониться, хулиган сначала крепко матом выразился в его адрес. Затем плеснул ему в лицо кипятком из стакана. Проводник получил термический ожог 1 и 2 степени, ему понадобилась медицинская помощь, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.