2018-10-29T11:36:39+03:00
Происшествия

В Красноярском крае сняли с поезда пристававшего к проводнице пассажира

И завели уголовное дело за нападение на ее напарника
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае сняли с поезда пристававшего к проводнице пассажираВ Красноярском крае сняли с поезда пристававшего к проводнице пассажираФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае пристававшего к проводнице пассажира ссадили с поезда и сдали в руки транспортной полиции. А там на него завели уголовное дело за нападение на 30-летнего напарника девушки.

По предварительной информации инцидент произошел в поезде «АдлерИркутск». Один из пассажиров сначала выпивал алкоголь, чтобы скрасить свое путешествие. Потом обратил внимание на молодую проводницу. Начал оказывать ей знаки внимания, был чересчур навязчив. Не обращал внимание на то, что девушке это неприятно.

Когда ее напарник вежливо попросил пассажира вернуться на свое место и угомониться, хулиган сначала крепко матом выразился в его адрес. Затем плеснул ему в лицо кипятком из стакана. Проводник получил термический ожог 1 и 2 степени, ему понадобилась медицинская помощь, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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