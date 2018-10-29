В Красноярске начали монтировать новогоднюю елку-рекордсменку

СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-29T10:58:04+03:00

Уже установили часть каркаса и прикрепили к нему зеленые лапы

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В Красноярске начали монтировать главную городскую новогоднюю елку. Как уверяют в администрации города, в этом году она вернет себе первенство и вновь станет самой высокой в России. Ее высота составит 55 метров, диаметр у основания – более 20 метров.

Место остается прежним – остров Татышев. Как только в городе установятся низкие температуры и выпадет снег, рабочие приступят к возведению ледового городка.

Напомним, что в этом году елка будет совершенно новая – от каркаса до зеленых веток. Старая конструкция уже выработала свой срок, поэтому мэрия и заключила контракт на изготовление нового дерева и готова заплатить за него 51,1 миллион рублей. Также для новогодней красавицы изготавливается новая световая иллюминация с несколькими режимами, сообщают «Городские новости».

Остается добавить, что елка должна быть готова не позднее 25 декабря. На этот раз она простоит гораздо дольше обычного – до конца марта. Чтобы гости Универсиады-2019 смогли полюбоваться зрелищным украшением Красноярска.