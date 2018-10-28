В молодежном первенстве «Енисей» и «Локомотив» сыграли вничью

СЕГОДНЯ 13:37 2018-10-28T15:59:31+03:00

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В матче 12-го тура молодежного первенства премьер-лиги команды «Енисея» и «Локомотива» сыграли вничью. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе ФК «Енисей».

Счет был открыт на 17-й минуте. В составе московской команды забил гол Николай Титков. Но хозяева уже на 20-й минуте сравняли счет. За красноярскую команду пробил ворота соперников Евгений Морев.

Итоговый счет 1:1.

- Игра получилась живая, - рассказал позже полузащитник «молодежки» Николай Титков. - Мы создали много моментов, но не смогли их реализовать. Матч начинался рано утром, поэтому было тяжеловато, но вскоре освоились в манеже. Мой гол? Мяч хорошо срезался с ноги и залетел за шиворот вратарю. Мог забивать еще, но в одном из моментов удачно сыграл голкипер, а в другом я просто не попал по воротам.

Добавим, что сейчас «Локомотив» находится на 12 месте в турнирной таблице (12 очков), а «Енисей» на 13 (11 очков).

Добавим, что в следующем туре сибиряки будут играть в гостевом матче с «Анжи», а железнодорожники примут тульский «Арсенал».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Болельщики поддерживают любимую командуФото: Мария ЛЕНЦ

Центральный стадион заполняют болельщики. Все в предвкушении красивой и виртуозной игры красноярцев и москвичей. Болельщики «Енисея» украшают себя атрибутами любимой команды и выкрикивают поддерживающие слова: «Енисей – чемпион!». Напоминаем, начало матча в 18.00 часов по местному времени.