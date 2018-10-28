Португалец Мануэл Фернандеш в составе «Локомотива» прибыл в Красноярск на матч против «Енисея»
Команда московского «Локомотива» прибыла в Красноярск на 12-й тур российской премьер-лиги. Об этом сообщается на официальном сайте «Локомотива».
Всего главный тренер «Локомотива» Юрия Семин взял в поездку 22 футболиста, в том числе и португальца Мануэла Фернандеша, который отказался пожать руку наставнику в игре с «Порту». Напомним, сегодня, 28 октября, в домашнем матче красноярский ФК «Енисей» будет противостоять московскому «Локомотиву». Игра пройдет на Центральном стадионе и начнется в 18:00 по местному времени.
Играть против сибиряков будут:
вратари: Гилерме, Медведев, Коченков;
защитники: Идову, Хеведес, Ротенберг, Кверквелия, Маргасов, Лысов, Лапшов;
полузащитники: Фернандеш, Крыховяк, Антон Миранчук, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Алексей Миранчук, Куликов, Тугарев, Миронов;
нападающие: Эдер, Жемалетдинов.
Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ФК «Енисей», сибиряки будут облачены в красную форму, вратарь в зеленую.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Премьер». Комментировать будут Михаил Меламед и Роман Нагучев.