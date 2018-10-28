2018-10-28T08:04:42+03:00
Спорт

Португалец Мануэл Фернандеш в составе «Локомотива» прибыл в Красноярск на матч против «Енисея»

Всего главный тренер московской команды Юрий Семин взял с собой 22 игрока
Ирина КИРШЕВА
Поделиться:
Московские футболисты прибыли в Красноярск Фото: ФК "Локомотив"Московские футболисты прибыли в Красноярск Фото: ФК "Локомотив"
Изменить размер текста:

Команда московского «Локомотива» прибыла в Красноярск на 12-й тур российской премьер-лиги. Об этом сообщается на официальном сайте «Локомотива».

Всего главный тренер «Локомотива» Юрия Семин взял в поездку 22 футболиста, в том числе и португальца Мануэла Фернандеша, который отказался пожать руку наставнику в игре с «Порту». Напомним, сегодня, 28 октября, в домашнем матче красноярский ФК «Енисей» будет противостоять московскому «Локомотиву». Игра пройдет на Центральном стадионе и начнется в 18:00 по местному времени.

Играть против сибиряков будут:

вратари: Гилерме, Медведев, Коченков;

защитники: Идову, Хеведес, Ротенберг, Кверквелия, Маргасов, Лысов, Лапшов;

полузащитники: Фернандеш, Крыховяк, Антон Миранчук, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Алексей Миранчук, Куликов, Тугарев, Миронов;

нападающие: Эдер, Жемалетдинов.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ФК «Енисей», сибиряки будут облачены в красную форму, вратарь в зеленую.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Премьер». Комментировать будут Михаил Меламед и Роман Нагучев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Жутковато, но очень органично»: красноярские школьники сняли horror-видео в преддверии Хэллоуина
В Красноярском крае полицейские ведут борьбу с браконьерами
Мошенник из Норильска искал своих жертв по телефонному справочнику Минусинска
Красноярские спасатели помогли туристам, пострадавшим при посещении заповедника «Столбы»
Серьезная авария с участием такси в Красноярске
Красноярские полицейские просят футбольных болельщиков вести себя культурно во время матча «Енисей» - «Локомотив»
У жителя Красноярского края прямо из гаража похитили машину
Красноярцев приглашают на «Большие гонки»!
Экс-министр культуры края Елена Мироненко попрощалась с Красноярском
Рабочие приступили к благоустройству кольца на Предмостной площади в Красноярске
Красноярский школьник стал финалистом конкурса от Google и Facebook
На Ястынской в Красноярске сгорели автомойка и магазин запчастей