Португалец Мануэл Фернандеш в составе «Локомотива» прибыл в Красноярск на матч против «Енисея»

СЕГОДНЯ 08:04 2018-10-28T08:04:42+03:00

Всего главный тренер московской команды Юрий Семин взял с собой 22 игрока

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Команда московского «Локомотива» прибыла в Красноярск на 12-й тур российской премьер-лиги. Об этом сообщается на официальном сайте «Локомотива».

Всего главный тренер «Локомотива» Юрия Семин взял в поездку 22 футболиста, в том числе и португальца Мануэла Фернандеша, который отказался пожать руку наставнику в игре с «Порту». Напомним, сегодня, 28 октября, в домашнем матче красноярский ФК «Енисей» будет противостоять московскому «Локомотиву». Игра пройдет на Центральном стадионе и начнется в 18:00 по местному времени.

Играть против сибиряков будут:

вратари: Гилерме, Медведев, Коченков;

защитники: Идову, Хеведес, Ротенберг, Кверквелия, Маргасов, Лысов, Лапшов;

полузащитники: Фернандеш, Крыховяк, Антон Миранчук, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Алексей Миранчук, Куликов, Тугарев, Миронов;

нападающие: Эдер, Жемалетдинов.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ФК «Енисей», сибиряки будут облачены в красную форму, вратарь в зеленую.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Премьер». Комментировать будут Михаил Меламед и Роман Нагучев.