СЕГОДНЯ 06:19 2018-10-25T06:19:43+03:00

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Женщина упала с Коммунального моста в Красноярске – тело нашли спасатели. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого учреждения «Спасатель».

В службу спасения позвонили очевидцы – красноярцы рассказали: с Коммунального моста в Енисей упала женщина. Приехавшие на место спасатели тело женщины нашли, его извлекли из воды и передали полицейским. Сейчас следователи будут выяснять личность погибшей, а также устанавливать причины, из-за которых случилась трагедия. Если выяснится, что кто-то мог быть виновен в случившемся, после проверки следователи заведут уголовное дело по соответствующей статье.

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