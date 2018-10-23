В Красноярском крае водитель автобуса вернул пассажирке потерянные 65 тысяч рублей

23 Окт. 10:30 2018-10-23T13:45:39+03:00

Пожилые люди поблагодарили всех, кто вернул им потерянный кошелек с крупной суммой. Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Женщине 80 лет, она заявила, что у нее похитили кошелек

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80-летние супруги из Красноярска проходили лечение в одном из городских профилакториев Железногорска, ездили туда на автобусе, с собой возили справки и документы, а также крупную сумму денег, 65 тысяч рублей. Когда ценных вещей и денег в сумке не оказалось, женщина заявила в полицию о том, что у нее похитили кошелек.

Полицейские Железногорска начали оперативные мероприятия по поиску имущества, и старший оперуполномоченный Отдела уголовного розыска, находясь в здании Транспортно-экспедиционного агентства, увидел на кассе кошелек, похожий по приметам.

Оказалось, его принес один из водителей междугородного рейсового автобуса. Пожилые люди случайно его забыли.

Деньги в сумме 65 тысяч рублей были в целостности и сохранности.

«Мы очень рады, что в нашем городе живут честные люди, которые способны на хорошие поступки, сейчас решаем вопрос о поощрении водителя», - отметил заместитель начальника полиции Андрей Плохих.