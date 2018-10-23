2018-10-23T07:45:58+03:00
Общество

На Октябрьском мосту будут штрафовать за движение по выделенной для автобусов полосе

Об этом предупредили в ГИБДД по краю
Татьяна РЯБИНИНА
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Камеры видеонаблюдения на Октябрьском мосту будут фиксировать все нарушения!Камеры видеонаблюдения на Октябрьском мосту будут фиксировать все нарушения!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Цитируем сообщение со страницы ГИБДД Вконтакте: «Уважаемые водители! Обращаем ваше внимание, что на Октябрьском мосту с завтрашнего дня будут фиксироваться нарушения, связанные с движением по автобусной полосе. Ранее на мосту камерой фиксировались лишь нарушения скоростного режима. Соблюдайте безопасные правила и обращайте внимание на дорожно-знаковую информацию».

Напомним, новости, связанные с выделенными полосами в Красноярске, появляются регулярно: то можно ехать, то нельзя.

Сначала запретили. Потом отменили. Поэтому автомобилистам и советуют обращать внимание на дорожные знаки.

Автобусные полосы не работают на Коммунальном мосту, ул. Тотмина, Авиаторов, 9 Мая и Копылова.

Запрещено ездить по выделенным полосам на Николаевском и Октябрьском мостах, ул. Ленина и Карла Маркса, ул. Белинского, Партизана Железняка и пр. Металлургов (от ул. Красноярской до ДК Труда).

Отвечая на комментарии красноярцев, сотрудники ГИБДД поясняют: «Новые полосы для автобусов действительно не стали оборудовать камерами фиксации. Но это не касалось Октябрьского моста, т.к. полосы там были нанесены давно, знаки выставлены, камеры установлены. Ждали только небольшие "доделки".

Похоже, «доделки» доделали, а это значит, что нарушение будет караться штрафом. Будьте внимательны!

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