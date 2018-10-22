2018-10-22T14:10:46+03:00
Происшествия

Жителя Сосновоборска отдадут под суд за избиение полицейского

Пьяный мужчина сначала стучался в квартиру, потом накинулся на полицейского с кулаками
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мужчине грозит до 5 лет лишения свободыМужчине грозит до 5 лет лишения свободыФото: Мария ЛЕНЦ
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34-летнего жителя Сосновоборска, накинувшегося с кулаками на полицейского, ждет суд. Инцидент произошел еще в середине августа. Одна из местных жительниц позвонила в полицию, рассказав: «В квартиру стучит неизвестный мужчина, ведет себя неадекватно». Перепуганная женщина наблюдала за дебоширом в глазок, потом все же решилась вызвать помощь. Проверить обращение направился полицейский.

- Прибывший полицейский увидел, что возле входной двери лежит мужчина в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в СУ СКР по Красноярскому краю. - Пока полицейский вызывал скорую помощь, обвиняемый поднялся на ноги и несколько раз ударил сотрудника полиции руками по различным частям тела, при этом нецензурно оскорбляя мужчину.

На дебошира завели уголовное дело по ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и по ст. 319 («Оскорбление представителя власти» УК России. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Вину свою он признал.

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