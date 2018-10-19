2018-10-19T13:35:31+03:00
Происшествия

В Туве отчим пообещал убить пасынка: мальчика забрали из семьи

Полиция завела уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве отчим пообещал убить пасынка: мальчика забрали из семьиВ Туве отчим пообещал убить пасынка: мальчика забрали из семьиФото: Мария ЛЕНЦ
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В городе Туране, Республика Тыва, полиция завела уголовное дело на 39-летнего местного жителя. Мужчина пообещал убить своего 13-летнего пасынка. Опасаясь за свою жизнь, мальчик пришел в полицию. Инспектор ПДН побеседовал с ним и выяснил подробности.

Семья у мальчика неблагополучная. Мать и отчим несколько дней распивали спиртные напитки, ни разу не трезвея. Подростку это не нравилось, он неоднократно просил родителей угомониться. 14 октября, когда он вновь сделал замечание, отчим вспылил, ударил мальчика и пообещал убить его, если он проронит еще хоть слово.

В пресс-службе тувинской полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что при первом же допросе подозреваемый сознался: да, он действительно угрожал убийством. До конца следствия и суда он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Будет оштрафована и мать мальчика – за неисполнение своих родительских обязанностей. Сам подросток пока что находится в социальном приюте.

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