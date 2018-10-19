В Красноярском крае официально безработными признаны 78,8 тысяч человек

19 Окт. 06:00 2018-10-19T06:00:53+03:00

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В Красноярске официально безработными признаны 5,2 % населения в возрасте от 15 лет и старше - это 78,8 тысяч человек. Такую статистику за 3-й квартал текущего года предоставили специалисты Красноярскстата. Ни отметили, что уровень безработицы среди мужчин в данном возрасте составил 5,2 %, женщин – 5,3 %, городского населения – 5,0 %, сельского – 6,3 %.

Средний возраст безработных составил 38,9 года. Причем доля молодежи до 25 лет составляла 16,9 %, лиц в возрасте 50 лет и старше – 28,4 %.

Подмечено, что мужчины быстрее находят работу, чем женщины. У женщин на это в среднем уходит 7,3 месяца, у мужчин – 6,3 месяца. Причем для поиска чаще всего обращаются к друзьям и знакомым - 57,5 % безработных.56,9 % размещают объявления в СМИ и Интернете, 37,1 % – непосредственно обращаются потенциально к работодателям. И только 22,4 % случаев – это обращение в государственные учреждения службы занятости населения.