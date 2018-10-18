2018-10-18T06:51:11+03:00
Общество

Световая надпись «СВОБОДА» появилась на фасаде красноярского музейного центра

Инсталляция обращена к Столбам
Ася ЖУКОВА
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Световая надпись «СВОБОДА» появилась на фасаде красноярского музейного центра. Фото: пресс-служба КМЦ.Световая надпись «СВОБОДА» появилась на фасаде красноярского музейного центра. Фото: пресс-служба КМЦ.
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На фасаде музейного центра Красноярска «Площадь Мира» появилось огромное светящееся слово «СВОБОДА». Инсталляцию, дополняющую световую подсветку здания, смонтировали буквально на днях.

- Что она может означать? – гадают в соцсетях горожане.

А в пресс-службе центра напоминают: его архитектура вдохновлена красноярскими Столбами. Здание «цветом, фактурой гранита, формами перекликается со скальным массивом». Тем более Столбы видно из окон комплекса – он расположен напротив по диагонали.

- В этот природный символизм музей добавляет «память жеста», помещая «свободу» на одну из граней музея. Это – реплика известной надписи, нанесенной на Второй столб больше ста лет назад революционером: огромными буквами там светится «свобода». Надпись до сих пор жива, ее обновление – один из важных столбистских ритуалов. Обращенная на открытый ландшафт реки и гор, «свобода» на музее выражает идею простора и дали. Так на природный символизм накладывается идея духа сообщества, - поясняют в музейном центре.

По словам автора инсталляции, арт-директора комплекса Сергея Ковалевского: «Здесь – территория свободы авторского высказывания и понимания». Отсюда – и надпись.

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